Hangi illerde okullar açılacak? (2 Mart) Hangi okullar açılıyor? Hangi sınıflar açılıyor?

Hangi illerde okullar açılacak? (2 Mart) Hangi okullar açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar yüz yüz eğitimi bazı illerde erteleyebileceğini belirtmişti. Risk haritasında az riskli olan illerin 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor. Peki, yüz yüz eğitim hangi illerde başlayacak, 2 Mart 2021

Hangi illerde okullar açılacak? Okullarda belirli sınıflar için yüz yüz eğitimin 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiş ardından bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında alınacak kararlar göz önünde bulundurularak geçiş 2 Mart 2021 Salı gününe ertelenmişti.

HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?

Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında yeni bir karar alınmaması durumunda 2 Mart 2021 Salı günü okulların açılması bekleniyor. Özel gereksinimle öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liseler açılmış olacak.

YÜZ YÜZ EĞİTİM HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.

YÜZ YÜZ EĞİTİME GEÇMEYE YAKIN AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Düşük Riskli İller Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)

Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278

Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514

Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314

Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762

Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117

Orta Riskli İller Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.

Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912

Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435

Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin322

Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979

Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910

Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768

Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994

Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428

Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915

Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431

Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431

Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828

Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157

Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304

Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163

Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614

Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923

Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377

Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042

Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716

Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70

Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256

Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443

Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433

Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

Kabine Toplantısı kararları ile ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;