Hangi illerde okullar açılacak? (2 Mart) Hangi okullar açılıyor? Hangi sınıflar açılıyor?
Hangi illerde okullar açılacak? (2 Mart) Hangi okullar açılıyor? Milli Eğitim Bakanlığı il hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar yüz yüz eğitimi bazı illerde erteleyebileceğini belirtmişti. Risk haritasında az riskli olan illerin 2 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor. Peki, yüz yüz eğitim hangi illerde başlayacak, 2 Mart 2021
Hangi illerde okullar açılacak? Okullarda belirli sınıflar için yüz yüz eğitimin 1 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiş ardından bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında alınacak kararlar göz önünde bulundurularak geçiş 2 Mart 2021 Salı gününe ertelenmişti.
HANGİ İLLERDE OKULLAR AÇILACAK?
Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında yeni bir karar alınmaması durumunda 2 Mart 2021 Salı günü okulların açılması bekleniyor. Özel gereksinimle öğrenciler için özel eğitim okulları, tüm sınıf düzeyinde ilk okullar ve 12. sınıf öğrencileri için liseler açılmış olacak.
YÜZ YÜZ EĞİTİM HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesine ve sınav yapılması ilişkin, "Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." dedi. Buna göre yüksek riskli olarak görülen bazı illerde uzaktan eğitime bir süre daha devam edilebilir. Bu nedenle il hıfzıssıhha kurullarının alacakları kararlar il bazlı olarak büyük önem taşıyor.
YÜZ YÜZ EĞİTİME GEÇMEYE YAKIN AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Düşük Riskli İller Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)
Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
Orta Riskli İller Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi.
Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 912
Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin322
Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI
Kabine Toplantısı kararları ile ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Beştepe'de saat 15:55'te başlayan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri konusunda kabineye kapsamlı bir sunum yaptı. Koca, mutasyonlu virüsün hangi illerde ne durumda olduğunu, illerdeki vaka tablosunu, alınabilecek tedbirleri ve esnetme önerilerini kabine üyelerine anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
- Salgınla mücadele stratejimizi sürekli güncelliyoruz. Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz. Şu hususların altını çizmek istiyorum; Tedbirlerin sıkılaştırılması da gevşetilmesi de salgının seyriyle alakalıdır. Türkiye pek çok devlete nazaran büyük bir ülke olduğu için adımlarımızı kademeli şekilde atmamız gerekiyor. 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.
- Aksi bir durumda yani salgın artış eğilimine girdiği yerde kısıtlamalar genişletilebilecek. Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendileri belirleyecek.
- Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.
- Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek.
- İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
- Orta ve düşük riskli bölgelerde orta ilkokul liselerdeki eğitim başlayacaktır.
- Restoran, lokanta ve kafetarya gibi yerler çok yüksek iller dışında sabah 7 akşam 19 saatleri arasında %50 kapasite ile sürdüreceklerdir.
- Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.
- Sokağa çıkma saatler 65 yaş üstü 21 yaş için orta ve düşükte kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek yerlerde çıkma süreleri arttırılacaktır.
- Sivil toplum kuruluşları, kooparatifler vb kuruluşlar düşük, orta, yüksek illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılacaktır.
- Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır. Salgın boyunca her konu da öncü ve örnek olan Türkiye'nin kısıtlamaların gevşetilmesi, tamamen kaldırılması hususunda aynı başarıyı göstereceğine yürekten inanıyorum.