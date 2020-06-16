Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!
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Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!

Kurallara uyulmadıkça koronavirüsle mücadele edilemeyeceğini vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 ilde daha sokağa maskesiz çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Böylece yasağın uygulandığı kent sayısı 42 oldu. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Hangi illerde maske takma zorunluluğu var?

16.06.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını açıkladı ve toplam 42 ilde maske takma zorunluluğu oldu. Peki, hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!

HANGİ İLLERDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU VAR?

Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını bildirdi.

Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!

Böylece 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!

VİRÜSLE MASKESİZ MÜCADELE EDİLEMEZ

Bu kapsamda, maskenin yaptırımı bulunan bir sosyal sorumluluk olduğunu ifade eden Koca, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!
Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maske takma zorunluluğu olan iller!

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