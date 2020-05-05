Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!
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Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!
05.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:11

11 Mart'da ülkemizde görülen koronavirüs vakaları ülkenin tamamına yayılmış ve her şehirde çeşitli sayılarda vaka-ölüm sayıları ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle bazı illerimizde koronavirüs vaka sayıları sıfıra indi. Peki, koronavirüs vakası rastlanmayan iller hangileri? Hangi illerde koronavirüs vakası yok?

Koronavirüsle mücadele sürecinde olumlu haberler gelemeye başladı. Vaka ve ölüm sayılarında düşüşlerin görülmesi le bir nebze olsun rahatlayan süreçte bazı illerimizde vaka sayılarının sıfıra inmesi sevindirdi. Peki, hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

YENİ KORONAVİRÜS VAKASINA RASTLANMAYAN İLLER

1.GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de vatandaşlar, corona virüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor.

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

2.TUNCELİ

Corona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vaka taburcu edildi.

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

3.ARTVİN

Artvin'de de corona virüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 17 gündür yeni vaka görülmüyor.

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

4.SİVAS

Sivas'ta, son 3 gün içinde corona virüs vakası tespit edilmedi. Halk, bu duruma sevinirken, yetkililer de kurallara uyulmaya devam edilmesi çağrısı yaptı.

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

5.BARTIN

Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!
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