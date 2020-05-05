Hangi illerde koronavirüs vakası yok? Koronavirüs vakası rastlanmayan iller!

11 Mart'da ülkemizde görülen koronavirüs vakaları ülkenin tamamına yayılmış ve her şehirde çeşitli sayılarda vaka-ölüm sayıları ortaya çıkmıştı. Bugün itibariyle bazı illerimizde koronavirüs vaka sayıları sıfıra indi. Peki, koronavirüs vakası rastlanmayan iller hangileri? Hangi illerde koronavirüs vakası yok?