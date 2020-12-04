Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? Hangi 4 il alarm verdi? Hangi illerde vaka sayısı artıyor?
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Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? Hangi 4 il alarm verdi? Hangi illerde vaka sayısı artıyor?

04.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:36
Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? Hangi 4 il alarm verdi? Hangi illerde vaka sayısı artıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi illerde vaka sayısında artış olduğunu söyledi? Hangi illerde koronavirüs arttı? En çok hangi illerde koronavirüs vaka sayısı artış göstermiştir? Hangi 4 il alarm verdi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi illerde vaka sayısında artış olduğunu söyledi? Hangi illerde koronavirüs arttı? En çok hangi illerde koronavirüs vaka sayısı artış göstermiştir? Hangi 4 il alarm verdi? Hangi illerin sağlık müdürüyle video konferans yöntemi ile görüşüp risk değerlendirmesi yaptı? İşte detaylar haberimizde...

HANGİ İLLERDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTTI?

Bakan Koca, 4 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya İl Sağlık Müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla ayrı ayrı il değerlendirme toplantıları yaptık. Sırasıyla Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor " ifadelerini kullandı.

Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı arttı? Hangi 4 il alarm verdi? Hangi illerde vaka sayısı artıyor?

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR MU?

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında vaka artışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Son bir haftada Zonguldak'ta vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %77, Ankara'da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı %74, Sivas'ta artış %25, yoğun bakım doluluk oranı %66, Malatya'da artış %35 yoğun bakım doluluk oranı %61. Ara vermeden mücadeleye devam etmeliyiz. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım." dedi.

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