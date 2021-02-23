Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Hangi illerde sıkılaşmaya gidilecek? Düşük ve çok yüksek riskli iller hangileridir?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de kısıtlamalar devam ederken, 1 Mart'tan itibaren ülkede bölgesel olarak gevşemelerin başlanacağı duyuruldu. Dün açıklanan vaka sayılarının illere göre dağılımı ile, Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Hangi illerde sıkılaşmaya gidilecek? Düşük ve yüksek riskli iller hangileridir? soruları merak edildi?

Yaklaşık bir senedir ülkemizin ve dünyanın etkisi altında olduğu Koronavirüs salgını ile birlikte, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Hem vatandaşlar, hem öğrenciler hem de işletmeciler bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını ve yahut ne zaman gevşetileceğini bir süredir merak ediyordu. Aşıların başlamasının ardından illere göre vaka sayıları da açıklanmaya başladı. Buna göre düşük riskli illerden başlayarak kısıtlamaların kaldırılacağı duyuruldu. Peki, Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak? Hangi illerde sıkılaşmaya gidilecek? Düşük ve çok yüksek riskli iller hangileridir?

HANGİ İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK?

1 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlaması beklenen, illere göre kademeli esnemenin gerçekleşmesi şimdiden vatandaşlarda merak uyandırdı. İlk olarak düşük riskli şehirlerde gevşeme ve kısıtlama kaldırılması bekleniyor. İller, düşük riskli, orta riskli ve çok yüksek riskli olarak kategorize ediliyor. Buna göre, 100 binde 10'un altında vaka veren iller '"düşük riskli", 11-35 arası "orta riskli", 36-100 arası "yüksek riskli", 100'ün üstünde yer alan şehirler ise "çok yüksek riskli" olarak adlandırılıyor. Düşük riskli il kategorisinde şimdilik 4 adet şehir bulunuyor. Bu şehirler şimdilik Hakkari, Şırnak, Muş ve Batman olarak belirlendi.