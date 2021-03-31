Hangi illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde hafta sonu yasak var?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 il valiliğine genelge gönderdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'in de dahil olduğu 58 ilde hafta sonu kısıtlaması hem cumartesi hem de pazar uygulanacak. Peki, hangi illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge gönderildi. 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi' konulu genelgede daha önceki genelgelerle risk gruplarına göre düzenlenen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden düzenlendi. Hangi illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var, merak edildi.

HANGİ İLLERDE CUMARTESİ PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak. Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayarak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Buna göre hafta sonu kısıtlamasına dahil olan illerimiz şöyle:

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE CUMARTESİ KISITLAMA YOK

Yüksek risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Buna göre yüksek riskli illerimiz şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE HAFTA SONU KISITLAMASI 21.00-05.00 ARASINDA

Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Buna göre düşük ve orta riskli iller şöyle:

Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van, Şırnak.