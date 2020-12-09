Hangi iller risk altında? Hangi illerde vaka sayısı azaldı?
09.12.2020 19:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:47
Tüm Türkiye'ye gelen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu ne gibi gelişmeler oldu? Hangi iller risk altında? Hangi illerde vaka sayısı azaldı?
Türkiye'de hangi iller vaka sayılarında düşüşe geçti? Hangi iller risk altında? Hangi illerde vaka sayısı azaldı? Detayalar haberimizde.
HANGİ İLLER RİSK ALTINDA?
Alınan tedbirler sonucunda Bilim Kurulu tarafından sonuçlar gözlemlendi. Fakat bazı illerde vaka sayısında artış meydana geldi. Adana, Antalya, Hatay, Samsun, Mersin, Ordu gibi illerde vaka sayısında artış devam etmektedir.
HANGİ İLLERDE VAKA SAYISI AZALDI?
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı.