Sağlık Bakanlığı aşı sayısı! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Eylül günlük aşı ve doz sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada. Peki, Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Eylül Çarşamba, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir?

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Eylül Çarşamba, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? Aşılamada son durum nedir? İşte detaylar haberimizde...

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 99.685.821 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

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1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 50.697.686 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 39.345.732

3. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

3. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 9.208.878

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

% 80.0 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%85.4 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%86.0 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%81.7 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%80.4 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

%83.2 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

8 Eylül tarihine ait bilgilerdir.