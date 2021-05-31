Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 31 Mayıs günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 31 Mayıs Pazartesi, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada. Peki, Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 31 Mayıs Pazartesi, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 28.836.366 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

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1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 16.516.078

2.DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 12.320.288

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI

4.726.640 koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

2.393.430 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.966.219 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.073.721 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

698.976 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

574.519 adet koronavirüs aşısı yapıldı.