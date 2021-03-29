Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 29 Mart günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 29 Mart Pazartesi, günlük aşı ve günlük doz sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 14.722.349 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

1. DOZ AŞIYAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 8.239.537

2.DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 6.482.812

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

2.292.926 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.164.749 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

992.179 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

549.271 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

371.051 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

302.122 adet koronavirüs aşısı yapıldı.