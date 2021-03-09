Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 9 Mart günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 9 Mart Salı, günlük aşı ve günlük doz sayıları!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 10.123.546 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

1. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 7.630.811

2. DOZ AŞI YAPILAN KİŞİ SAYISI

2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 2.492.735

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

1.605.192 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

829.544 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

678.835 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

371.298 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

252.481 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

207.546 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

Adana 53,22

Adıyaman 140,88

Afyon 47,63

Ağrı 24,47

Aksaray 140,89

Amasya 183,91

Ankara 54,83

Antalya 82,05

Ardahan 70,71

Artvin 109,14

Aydın 49,42

Balıkesir 172,46

Bartın 75,89

Batman 8,87

Bayburt 39,07

Bilecik 65,38

Bingöl 17,04

Bitlis 29,06

Bolu 68,30

Burdur 105,21

Bursa 58,55

Çanakkale 107,29

Çankırı 22,87

Çorum 44,71

Denizli 38,81

Diyarbakır 19,85

Düzce 55,60

Edirne 180,01

Elazığ 35,72

Erzincan 31,14

Erzurum 52,22

Eskişehir 48,27

Gaziantep 44,40

Giresun 282,14

Gümüşhane 151,73

Hakkari 5,35

Hatay 61,95

Iğdır 24,84

Isparta 47,24

İstanbul 111,57

İzmir 66,47

Kahramanmaraş 41,52

Karabük 41,46

Karaman 55,31

Kars 25,27

Kastamonu 65,63

Kayseri 97,72

Kırıkkale 62,43

Kırklareli 116,94

Kırşehir 40,32

Kilis 163,17

Kocaeli 112,25

Konya 150,98

Kütahya 85,31

Malatya 53,22

Manisa 50,81

Mardin 10,88

Mersin 100,82

Muğla 65,75

Muş 23,84

Nevşehir 35,41

Niğde 82,58

Ordu 280,27

Osmaniye 173,91

Rize 208,21

Sakarya 139,93

Samsun 348,36

Siirt 12,08

Sinop 314,15

Sivas 24,06

Şanlıurfa 16,03

Şırnak 5,76

Tekirdağ 111,19

Tokat 228,82

Trabzon 226,14

Tunceli 26,37

Uşak 10,83

Van 17,49

Yalova 134,76

Yozgat 35,55

Zonguldak 64,61