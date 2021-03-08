Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 8 Mart günlük aşı ve doz sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 8 Mart Pazartesi, günlük aşı ve günlük doz sayıları!