Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 2 Şubat Pazartesi günlük aşı sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 1.260.775 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

371.473 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

205.484 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

138.286 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

71.197 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

52.179 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

42.272 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

COVID-19 PANDEMİSİ VE AŞILAMA

• Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır.

• Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

• Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

• Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

• Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları.

• Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.