Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 25 Aralık Salı günlük aşı sayıları!

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 1.317.556 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.

HANGİ İLDE NE KADAR AŞI YAPILDI?

"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.

İSTANBUL'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

239.635 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ANKARA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

131.373 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

İZMİR'DE KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

81.758 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

BURSA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

42.215 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

ADANA'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

33.332 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

SAMSUN'DA KAÇ ADET KORONAVİRÜS AŞISI YAPILDI?

25.681 adet koronavirüs aşısı yapıldı.

• Ağır Hasta: 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için uluslararası tanımlamaya uygun olarak "Ağır Hasta Sayısı" (serious and critical) tablomuzda verilmeye başlanmıştır.

• Hasta: Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine "Hasta" terimi kullanılmıştır.

• Günlük Vaka Sayısı: 25 Kasım'dan itibaren hasta sayısı üzerine semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar da eklenmiş ve günlük hasta dahil "Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Toplam Vaka Sayısı: PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı. 29 Temmuz tarihinden 10 Aralık tarihine kadar olan semptomsuz vakalar hasta sayılarına eklenerek güncelleme yapılmış ve kümülatif toplamı "Toplam Vaka Sayısı" olarak verilmiştir.

• Günlük İyileşen sayısı: O gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların toplamı ile hesaplanmaktadır. (Günlük iyileşen hasta dahil)

• Toplam iyileşen Sayısı: 12 Aralık tarihinden itibaren iyileşen hastalara ilaveten izolasyon süresi dolan vakalar tabloya eklenmiştir ve tablodaki "Toplam İyileşen Hasta Sayısı" ifadesi "Toplam İyileşen Sayısı" olarak değiştirilmiştir. (Toplam iyileşen hasta dahil)