Hangi ilde kaç kişi aşı oldu? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 22 Eylül günlük aşı ve doz sayıları!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor. Bakanlık il il Koronavirüs aşı sayılarını da yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun koronavirüs aşı sayıları ve aşı haritası burada. Peki, Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 22 Eylül Çarşamba, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir?
Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun'da kaç koronavirüs aşısı yapıldı. Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 22 Eylül Çarşamba, günlük aşı ve günlük doz sayıları nelerdir? Aşılamada son durum nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Aşılama sürecinin tüm ayrıntıları ise vatandaşlar tarafından covid19asi.saglik.gov.tr adresinden takip edilebiliyor. Anbean aşılanan kişi sayısının güncellendiği sitede şu ana kadar 106.546.292 kişinin aşı olduğu bilgisi yer alıyor.
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1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 53.092.262
2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 42.805.474
3. Doz Uygulanan Kişi Sayısı: 9.984.037
"COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'" üzerinde ayrıca aşılama haritası da bulunuyor. Türkiye'deki tüm illerin yer aldığı haritada, nerede ne kadar aşı yapıldığı bilgisi görülebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.
% 65.5 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.
%71.9 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.
% 74.2 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.
%67.8 oranında koronavirüs aşısı yapıldı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
%67.1 oranında koronavirüs aşısı yapıldı.
%70.0 adet koronavirüs aşısı yapıldı.
22 Eylül tarihine ait bilgilerdir.
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021