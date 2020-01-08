Hangi hava yolu şirketi İran ve Irak hava sahasından geçen uçuşların güzergahını değiştirdi?

08.01.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:04

İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşmesi ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile gerilimin tırmanması sonrası bazı hava yolu şirketleri, İran ile Irak hava sahasından geçen uçuşlarının güzergahlarını değiştirme kararı aldı.



Fransız Hava Yolu şirketi Air France, İran ve Irak hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını geçici olarak askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle