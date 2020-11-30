Hangi gün sokağa çıkma yasağı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir?
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Hangi gün sokağa çıkma yasağı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir?

30.11.2020 20:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:27
Hangi gün sokağa çıkma yasağı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir?

Hafta içi ve hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasakları ne zaman başlayacak? Hangi gün sokağa çıkma yasağı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlayacak?

Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan bahsetti. Peki, Hangi gün sokağa çıkma yasağı başlıyor? Sokağa çıkma yasağı yarın mı başlayacak? Sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YARIN MI BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Erdoğan, "Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak" dedi. İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELERDİR?

Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

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