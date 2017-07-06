Hangi Galaxy S8 Daha Popüler?

Wave7 Research'daki yeni bir haber, Haziran 2017'de Amerika'daki akıllı cep telefonu satışlarıyla ilgili bilgi sunuyor. Habere göre, Samsung'un yeni amiral gemisi ilk haftalarda görülen hızını kaybetmiş, yalnız bu beklenen bir şeydi, çünkü bu telefonu almak isteyenlerin çoğu artık zaten almış bulunuyor.



İLGİLİ HABER Galaxy S8+ Duos da geldi!



Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Mart ayında ortaya çıkarıldıktan sonra çok iyi bir başlangıç yapmışlardı. Samsung, Amerika'daki önceden siparişlerin bir önceki amiral gemisini geçtiğini hemen açıklamıştı. Samsung'un başarılı bir telefon yaptığı belliydi. Firmanın bu başarıya özellikle 2016'daki Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra çok ihtiyacı vardı.



İLGİLİ HABER Galaxy S8 ve S8+'in "yol arkadaşları"



Amerika'daki satıcılardaki satışlar, Nisan'daki çıkışın ardından sonraki haftalarda da güçlü devam etti. T-Mobile'ın uzun süreli "buy-one-get-one" ücretsiz promosyonu da sayıları korumaya yardımcı oldu.



Haberdeki bir not da, Galaxy S8+'nın başlarda Galaxy S8'den fazla sattığını, ama şimdi küçük olan modelin öne geçtiğini söylüyor (Amerika'daki satışlarda).



