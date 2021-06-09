Hangi esnaflar 5 bin tl alacak? Hangileri 3 bin tl alacak? Hibe desteği ödemelerinde hangi esnaflar ne kadar alıyor?

Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor. Bu kapsamda esnafa 3 bin ve 5 bin tl ödeme yapılacak. Peki, hangi esnafa 3 bin tl verilecek? Hangi esnaflara 5 bin tl ödeme yapılacak? 3 bin ve 5 bin tl ödeme alan esnaflar hangileri olacak? Detaylar yazımızda...