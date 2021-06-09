Hangi esnaflar 5 bin tl alacak? Hangileri 3 bin tl alacak? Hibe desteği ödemelerinde hangi esnaflar ne kadar alıyor?
Esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor. Bu kapsamda esnafa 3 bin ve 5 bin tl ödeme yapılacak. Peki, hangi esnafa 3 bin tl verilecek? Hangi esnaflara 5 bin tl ödeme yapılacak? 3 bin ve 5 bin tl ödeme alan esnaflar hangileri olacak? Detaylar yazımızda...
Ticaret Bakanı Mehmet Muş; esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ödemelerinin yarından itibaren banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Destek kapsamında esnafa 3 bin ve 5 bin TL ödeme yapılacak. Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafın, dört gözle beklediği haber Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, hibe desteği ödemelerinin yarın yapılacağını söyledi.
HANGİ ESNAFLAR 3 BİN TL (ÜÇ BİN) DESTEK ÖDEMESİ ALACAK?
İkinci grupta yer alan işletmelere ise 3 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta bulunan esnaf sayısı 1 milyon 150 bini aşıyor.
3 bin TL'lik destekten yararlanacaklar ise şunlar:
- Onarım,
- bakım,
- tamirat,
- seyyar satıcılar,
- kaporta işleri ile uğraşanlar,
- sıhhi tesisatçılar,
- müzisyenler,
- hırdavatçılar,
- oto yıkamacılar,
- oyuncakçı,
- kuru temizlemeciler,
- camcılar,
- çilingirler,
- bakırcılar,
- kalaycılar,
- ayakkabıcılar,
- kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları,
- konfeksiyoncular,
- kurs işletmecileri tuhafiyeciler,
- zücaciyeler.
HANGİ ESNAFLAR 5 BİN TL (BEŞ BİN) DESTEK ÖDEMESİ ALACAK?
Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor.
5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar:
- Kahvehane,
- kantinler,
- kafe,
- hamamlar,
- çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri,
- öğrenci yurtları,
- lunaparklar,
- kırtasiyeler,
- internet kafeler,
- düğün salonları.
3 BİN VE 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK
Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi.
HİBE DESTEĞİ İÇİN ESNAF İKİ GRUBA AYRILACAK
1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.