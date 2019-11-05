Hangi enflasyon oranı?
Bu kadar farklı enflasyon oranları ortalıkta dolaşırken biz hangisine bakıp Türkiye’de halkın maruz kaldığı hayat pahalılığının artış hızını tespit etmeliyiz?
Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre %2, geçen yılın aynı ayına göre %8,55, 2019 yılı başından beri de %10,59, ve 12 aylık ortalamalara göre %16,81 oranında artmış. Gördüğünüz gibi dört farklı orandan bahsediliyor.
Öncelikle ekim ayında bir önceki aya göre gerçekleşen %2'lik enflasyon oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye'de bir ayda maruz kaldığımız bu oran pek çok ülkede yıllık bazda dahi görülmüyor. Örneğin Japonya'nın enflasyon oranı yıllık %1 kadardır. Bizim ekim ayında gördüğümüz oranın yarısı kadar. Almanya'da ise yıllık bazda %1,2 seviyesinde. Şimdi biz tekrar Türkiye'deki sayılara dönelim. Euronews.com'da Görüntüle