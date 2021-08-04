Hangi diziler final yaptı? Hangileri sezon finali oldu? 2021 final yapan diziler hangileridir? TV dizileri final ve sezon finali yapanlar!
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Hangi diziler final yaptı? Hangileri sezon finali oldu? 2021 final yapan diziler hangileridir? TV dizileri final ve sezon finali yapanlar!

Hangi diziler final yaptı? Hangileri sezon finali oldu? 2021 final yapan diziler hangileridir? TV dizileri final ve sezon finali yapanlar!
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Yaz döneminin gelmesiyle birlikte bazı diziler final yapma kararı aldı. Bazıları ise sezon finali yaptı. Peki, hangi diziler tamamen final yaptı, tamamen bitti? Hangi diziler sezon finali oldu? Sizler için kısaca araştırdık. Haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz...

Final yapan diziler nelerdir merak ediliyor. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte birçok dizi sezon finali veya tamamen final yapmştı. Peki, Hangi diziler final yaptı? 2021 final yapan diziler hangileridir? TV dizileri arasında final ve sezon finali yapanlar nelerdir?

HANGİ DİZİLER SEZON FİNALİ YAPMIŞTIR?

Bu sezon bazı diziler tamamen final yaparken bazıları ise sezon finali yapmıştır. İşte sezon finali yapan diziler şöyle:

  • Masumlar Apartmanı - TRT 1
  • Teşkilat - TRT 1
  • Uyanış: Büyük Selçuklu - TRT 1
  • Camdaki Kız - Kanal D
  • Yasak Elma - Fox TV
  • Kırmızı Oda - TV8
  • Akıncı - ATV

2021 FİNAL YAPAN DİZİLER HANGİLERİ?

Final yapan diziler şu şekilde:

  • Sefirin Kızı
  • Hekimoğlu
  • Ramo
  • Hercai
  • Alev Alev
  • Mucize Doktor
  • Maraşlı
  • Benim Adım Melek
  • Arıza
  • Baraj
  • Seni Çok Bekledim
  • Çukur
  • Menajerimi Ara
  • Kefaret
  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • Cam Tavanlar (4 Ağustos final yapıyor.)
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Hangi diziler final yaptı? Hangileri sezon finali oldu? 2021 final yapan diziler hangileridir? TV dizileri final ve sezon finali yapanlar! - Haberler
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