Hangi Coın Metaverse'e Uygun?

Bank of America'nın önemli stratejistlerinden Haim Israel, Metaverse ile ilgili açıklamalarında bulundu. Israel, Metaverse'nin geleceğini olduğunu söyledi.

ABD'nin en büyük bankalarından bir tanesi olan Bank of America bünyesinde çalışmalarını sürdüren stratejist Haim Israel, Metaverse sektörünü değerlendirdi.

"DOĞRU PLATFORMLARA İHTİYAÇ VAR"

lsrael, "Bunun kesinlikle büyük, çok büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Yalnızca doğru platformlara ihtiyacınız var… Bu platformlar, bütün ekosistem için büyük bir fırsat yaratacaklar" sözlerini söyledi.

Haim Israel, Metaverse ve kripto para ilişkini hakkında da konuştu.

Bitcoin ve Ethereum gibi dev kripto paraların Metaverse için uygun olmadığını söyledi. Stabil coinlerin önemini artacağını söyledi.

Son günlerde tüm kripto para analistleri, Metaverse teknolojisine yoğunlaştılar. Grayscale analistleri, Metaverse ekosistemindeki paranın 1 trilyon doları geçeceğini söyledi.

XBOX, 20'NCİ YIL ÖZEL METAVERSE MÜZESİ AÇILDI

MARS'TA HAYAT DİZİSİ – 3: METAVERSE'DE YAŞAYACAĞIZ

Space Mag Türkiye - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet