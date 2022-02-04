Hangi cezaevinde yangın çıktı? Son dakika nerede yangın çıktı? Ümraniye yangın son dakika

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Haberler.com) - Hangi cezaevinde yangın çıktı, nerede yangın çıktı sorularının yanıtı son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında yerini alıyor.

HANGİ CEZAEVİNDE YANGIN ÇIKTI?

Ümraniye T tipi cezaevinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale devam ediyor.

İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAZI MAHKUMLAR DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiyenin yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle içeride kalarak dumandan etkilenen bazı mahkumlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

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