Hangi aşı daha güçlü? Sinovac mı Biontec mi daha güvenilir?

Aşı konusunun gündem olmasıyla beraber hangi aşının daha güçlü olduğu konusunda tartışmaar da yaşanmaya başladı. Peki, Sinovac mı Biontec mı daha güvenilir? Hangi aşı daha güçlü?

Koornavirüs pandemisi 1 yılı geride bırakırken aşıların güvenilirliği ve güçlülüğü konusu vatandaşların merak konusu odu. Ülkemizde kullanılmaya başlanan Biontech ve Sinovac aşılarının güç-güven kıyaslaması da sıkça araştırıldı. Peki, hangi aşı daha güçlü? Sinovac mı Biontec mı daha güvenilir?

SİNOVAC MI BİONTEC Mİ DAHA GÜÇLÜ?

NTV'de yazan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşı konusunun merak edilen detaylarını yorumladı. Müftüoğlu:

"Bilelim ki eldeki bilimsel veriler son derece kısıtlı. Bilinenlerin özeti de şimdilik şu: Virüs bazlı aşıların (Sinovac/Çin, Sputnik 5/Rus, Oxford/AstraZeneca) mRNA aşılarından (BioNTech/Pfizer, Moderna/ABD) daha güçlü bir antikor tepkisi oluşturduğu kabul ediliyor. Araştırmalarda da benzer/doğrulayıcı sonuçlar alındı. Virüs bazlı aşılardan Sinovac'da yüzde 97 (Endonezya Faz 3 verisi), Sputnik 5'te yüzde 95 başarı oranı açıklandı. mRNA bazlı Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarına gelince... Bu aşılarda da ciddi bir antikor üretimi sağlanabiliyor. BioNTech yüzde 95 başarı ilan etti. Ama mRNA aşılarını diğerlerine oranla daha güçlü bir T hücresi bağışıklığı oluşturdukları da kabul ediliyor. Özetleyelim: Viral bazlı aşılar, geleneksel aşılar. Öldürülmüş virüs parçacıklarının kullanıldığı bu aşılarda bağışıklık sisteminin hastalanmayı önleyecek düzeyde bir antikor gücü oluşturmaları hedefleniyor. mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılarda ise virüsün genetik kodunun bir kısmı (mRNA bölümü) vücuda enjekte edilerek bağışıklık tepkisi oluşturulmaya çalışılıyor. Başlıktaki soruya daha net ve açık bir yanıt verebilmemiz için daha fazla sayıda insanın aşılanmasına ve daha uzun bir zaman dilimine ihtiyacımız var. Kısacası yarışın galibi hâlâ net ve açık olarak bilinmiyor."ifadlerini kullandı.

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