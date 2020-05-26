Hangar 13'ün İptal Edilen Oyununun Haritası Mafia 3'te Ortaya Çıktı
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Hangar 13'ün İptal Edilen Oyununun Haritası Mafia 3'te Ortaya Çıktı

Hangar 13 stüdyosunun iptal edilen oyunundan izler, Mafia 3: Definitive Edition ile ortaya çıktı.

Hangar 13'ün İptal Edilen Oyununun Haritası Mafia 3'te Ortaya Çıktı
26.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:50

Hangar 13 stüdyosunun iptal edilen oyunundan izler, Mafia 3: Definitive Edition ile ortaya çıktı. Bir kullanıcı, bahsi geçen Rhapsody oyununun haritasına erişim sağlamayı başardı.

Bu sene Mafia serisinin yılı olacak. Geçtiğimiz hafta bugün, Mafia 2: Definitive Edition ve Mafia 3: Definitive Edition satışa sunulmuştu. Mafia: Definitive Edition için de 28 Ağustos 2020 tarihini bekliyoruz.

Eğer ikinci ve üçüncü oyunu önceden satın almışsanız, Definitive versiyonlarına bir güncelleme ile geçiş yapabiliyorsunuz. Haliyle bütün indirilebilir içerikler de erişiminize açık oluyorlar. Görünüşe göre Mafia 3: Definitive Edition, içeriğinde bir de sürpriz barındırıyor. Oyunda, Berlin şehrinin haritasını gösteren veriler tespit edilmiş.

Hangar 13'ün İptal Edilen Oyununun Haritası Göründü

Youtube üzerindeki Sliderv2 isimli kanalından ise bahsi geçen haritanın Lincoln Clay olarak hem havadan hem de karadan gezilebildiği bir video yayınlandı. Henüz bu haritaya nasıl erişim sağlanabildiğine bir açıklama getirilmiş değil ama Kotaku sitesi, 2018 yılında Hangar 13 stüdyosunun Rhapsody adıyla yeni bir oyun geliştirmenin planlarını yaptığını öne sürmüştü. Hikayeye göre 1980'li yıllarda geçecek olan oyunda, Sovyet esir kampında ailesi öldürülen Yahudi bir casusun intikam arayışına tanık olacaktık.

Etkili teçhizat kullanacak olmanın yanı sıra, senaryo boyunca yapacağınız seçimlerimizin hem kişisel hem de halk açısından sonuçları olacaktı. Bununla birlikte, eylemlerimiz de Rhapsody adındaki bir casus örgütün dikkatini çekecekti.

Bahsi geçen haritaya aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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