Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı.
21.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:03
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı.
Kaynak: Dunya.com