Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı. Kaynak: Dunya.com