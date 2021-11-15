BURSA (Habermetre) - Hanefi KELEŞOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Çamlıca mahallesi sakinlerinden Merhum Hurşit KELEŞOĞLU'nun oğlu Sevilay, Zekiye, Seniha ve Hasan Basri KELEŞOĞLU'nun kardeşleri Hanefi KELEŞOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Bursa'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Hasan Basri KELEŞOĞLU: 0532 224 69 49

15 Kasım 2021, Pazartesi

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