Kütahya'da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kütahya'da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü

Kütahya'da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya'da 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Kütahya'da 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü bildirildi.

ADNKS sonuçlarına göre, Kütahya'da toplam 189 bin 584 hane halkından 39 bin 316'sı yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halkından, 119 bin 174'ü yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halkından, 27 bin 100'ü geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkından, 3 bin 994'ü de aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertleri içeren, diğer bir ifadeyle çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkından oluşuyor.

"Akraba evliliği oranı en düşük olduğu il Kütahya"

Toplam resmi evlilikler içinde, son evliliğinde birinci dereceden kuzenleri ile akraba evliliği yapmış 16 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 8,0 oldu. Kütahya'da 309 bin 839 olan toplam evli kişi sayısının 24 bin 743'ünü akraba evliliği yapmış olanlar oluşturuyor. Akraba evlilikleri illere göre incelendiğinde, 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en düşük olduğu il yüzde 0,5 ile Kütahya oldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kütahya'da hane halkı büyüklüğü 3,30 kişiye düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:34:23. #1.14#

title