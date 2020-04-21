Hane başına 1000 TL yardım geliyor: Kimler başvurabilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3. faz sosyal destek programı ile hane başına 1000'er Türk Lirası devlet yardımı geliyor. Ancak memurlar, 4/C'liler, emekliler ve işsizlik maaşı alanlar yararlanamayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3. faz sosyal destek programı ile hane başına 1000'er Türk Lirası devlet yardımı geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan'da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com