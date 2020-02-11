Haberler » Spor » Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı - Spor

Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Samsun'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.

11.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:30
Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

'da, Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Handikaplı 3 Bant Bilardo İl Birinciliği Turnuvası düzenlendi.


Sporcular handikaplı yapılan müsabakalarda derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda birinci Serdar Çetin, ikinci Kemal Atamer, üçüncü Embiya Yazıcı oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.


Dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler