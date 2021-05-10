Hande Yener vale ücretini vermeyince...
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Hande Yener vale ücretini vermeyince...

Hande Yener vale ücretini vermeyince...
Hürriyet - Haberler | Magazin

ARKADAŞININ KLİNİĞİHande Yener önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin'in Nişantaşı'ndaki estetik kliniğindeydi.

ARKADAŞININ KLİNİĞİ

Hande Yener önceki gün arkadaşı Toprak Yeltekin'in Nişantaşı'ndaki estetik kliniğindeydi. İçeride yaklaşık 3 saat kalan şarkıcı, muayenehanenin saat 18.00'de kapanmasıyla dışarı çıktı ve aceleci tavırlarla aracına bindi.

ARKASINDAN KOŞTU

Sıra dışı giyim tarzıyla dikkat çeken Hande Yener, muhabirlerin soruları üzerine "Arkadaşımı getirdim, kendim için gelmedim" dedi ve hızla uzaklaştı. Ücretini alamayan vale, aracın arkasından koşarak "Hande Abla beni unuttun!" diye seslendi, ancak sesini duyurmayı başaramadı.

Kaynak: Hürriyet

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