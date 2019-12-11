Hande Yener: Rap popu yedi

11.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:52

Aracının getirilmesini beklerken soruları yanıtlayan şarkıcı, rap müziğin popu bitirdiğine inandığını söyledi: "Allah razı olsun rap'çilerden. Güzel bir temizlik yaptılar."

Yeni albümünün pop müziğe yeniden hayat vereceğini öne süren Yener, iddialı konuştu: "Müzik dünyası karışmış durumda. Rap, popu yedi ama rap'te de çok iyi bir şey yok. Şu anda ortada dinlenecek bir müzik yok. Benim albümümle pop müzikte yeni bir atılım olacak."

Kaynak: Diğer