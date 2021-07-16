Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim
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Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim

Hande Yener'in sahne kıyafeti çok konuşulmuştu: Daha cesurunu giyeceğim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" dedi. Şarkıcı, transparan pantolonu nedeniyle eleştirilen Gülşen'e de destek verdi:

"Biz sanatçılar kıyafete önem veririz. Ona da 'O kadar spor yaptık, tabii ki de böyle giyineceğiz değil mi Gülşen'cim' dedim. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor, o yüzden böyle giyiniyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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