Hande Yener: Gülşen'in konforunu yaşıyorum Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı Hande Yener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şarkıcı Hande Yener önceki akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Yener, muhabirlerin evlilik sorularına, "Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum" şeklinde yanıt verdi. Uzun süredir gözlerden uzak kalan şarkıcı Hande Yener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.& ;

Kaynak: Snob Magazin