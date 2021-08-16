Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!
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Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!

Hande Yener gideceği yere geç kalınca otostop çekip motosiklete bindi!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'de gideceği yere trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İzmir'de gideceği yere trafikten dolayı geç kalınca ilginç bir yönteme başvurdu. Trafiğin ilerlemediğin gören şarkıcı, aracından indi otostop çekti.

O ANLARI KAYDA ALDI

Motosikletli bir genci durduran şarkıcı, yolda video çekmeyi de ihmal etmedi. Motosiklet yolculuğunu kayda alıp Instagram hesabından paylaşan Yener, kendisini bırakan genci de paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

"MOTORLA KENDİMİ BIRAKTIRIYORUM"

Şarkıcı, videoda "İnanılmaz bir trafik var. Resmen otostop çektim, motorla kendimi bıraktırıyorum. Sağ olsun. Erdal çok tatlı, şok geçirdi beni görünce. Ama şu an çok eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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