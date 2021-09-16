Hande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız - Haberler Magazin
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Hande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız

10 yıl sonra ilk kez Ümraniye Millet Bahçesi'nde peş peşe sahneye çıkan ikiliyi, 30 bin kişi izledi.

10 yıl sonra ilk kez Ümraniye Millet Bahçesi'nde peş peşe sahneye çıkan ikiliyi, 30 bin kişi izledi. Hande Yener, Akalın'la birlikte daha birçok proje gerçekleştireceklerini söyledi: "Bizi yeni projelerde birlikte göreceksiniz. Şimdiden Avrupa turnesi için görüşmelere başladık. İkimiz için de eğlence yeniden başlıyor. Birbirimize sahnede takılıyoruz ve geçmişte yaptığımız çocuksu davranışlarla alay ediyoruz."

DEV PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Demet Akalın da birileriyle tartışmanın sadece zaman kaybettirdiğini dile getirdi: "Şimdi biz iki kraliçe birlikte dev projelere imza atacağız. İkimizin büyük enerjisinden ortaya büyük başarılar çıkacak. İkimiz için gelen bu rekor seyirci katılımı için de değerli halkımıza çok teşekkür ederim."

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Hande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız - Haberler Magazin
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