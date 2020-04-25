Hande Yener açık hava konseri ve canlı yayınıyla moral olacak Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan 'Evde Kal' konser ve canlı yayın konuğu Hande Yener olacak.

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan 'Evde Kal' konser ve canlı yayın konuğu Hande Yener olacak. Ünlü sanatçı, hem canlı yayında hem de sonrasında yayınlanacak konserinde hayranlarıyla buluşacak

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor. 25 Nisan Cumartesi akşamda Türkiye, Hande Yener ile buluşacak. Harbiye Açıkhava konserinin yayınlanmasından önce de Yener, aynı Youtube adresinde canlı yayında olacak. Konser ve yayın https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Hande Yener'in ardından önümüzdeki günlerde Hakan Altun, Deniz Seki&Rafet El Roman konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.

Kaynak: DHA