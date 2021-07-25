Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı
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Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı

Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuşmuştu. Yener, yine sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Sahte ile yazın hit şarkısını işaret eden Hande Yener, Mawish Beach & Disco Çınarcık'ta sahneye çıktı. Kanseri yenen Hande Yener, ikinci baharını yaşadığını söyledi.

Şarkıcı, konser sırasında izlemeye gelen hayranlarına; ikinci baharımda karşınızda olmak benim en büyük mutluluğum sizlerede bu özel sevginiz için çok teşekkür ederim. Yener'in pembe renk sahne kıyafetiyle dikkat çekti.

Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı
Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı
Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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