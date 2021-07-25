Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı

Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuşmuştu. Yener, yine sahne kıyafetiyle dikkat çekti.