Hande Yener, 'Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim' dediği kıyafetle sahneye çıktı
Geçtiğimiz günlerde mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuşmuştu. Yener, yine sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
Sahte ile yazın hit şarkısını işaret eden Hande Yener, Mawish Beach & Disco Çınarcık'ta sahneye çıktı. Kanseri yenen Hande Yener, ikinci baharını yaşadığını söyledi.
Şarkıcı, konser sırasında izlemeye gelen hayranlarına; ikinci baharımda karşınızda olmak benim en büyük mutluluğum sizlerede bu özel sevginiz için çok teşekkür ederim. Yener'in pembe renk sahne kıyafetiyle dikkat çekti.
Kaynak: Snob Magazin