Hande Ünsal'dan ev yapımı şarkı Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Hande Ünsal, şimdi de bu yılın ilk teklisi "İyi Misin" müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle herkesin evinde olduğu ve kendini karantinaya aldığı bu dönemde Ünsal evindeki stüdyoda sevenleri için 'İyi Misin'i kaydetti. Başarılı şarkıcının kendisi ile aynı evde karantinada olan yakın arkadaşı fotoğraf sanatçısı Halil Güzel ise 'İyi Misin'i cep telefonu ile kliplendirdi. Söz ve müziği Hande Ünsal'a ait şarkının düzenlemesinde Serkan Balkan, Mix-mastering'inde ise Emre Kıral imzası var. Hande Ünsal, şarkısının çıkış öyküsünü şu cümlelerle özetliyor: "Bazen sevdiklerimizi çok merak edip telefona sarılır 'İyi Misin' diye sorarız. Bazen de defalarca sormak ister ama soramayız. Bu şarkı benden 'İyi Misin' diye sormak istediğiniz herkese gelsin." ifadelerini kullandı.



