Hande Ünsal bayramda mekik dokuyacak
Genç ve başarılı sanatçı Hande Ünsal bayramı yollarda geçirecek
31.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:59
Bayramda 3 günde 4 konserle sevenleriyle buluşacak olan güzel yorumcu, bugün Antalya'da sahne alacak.
Bayramın ikinci günü Sakarya'da, üçüncü günü Çeşme'de sahneye çıkmaya hazırlanan Ünsal, aynı günün akşamında soluğu Bodrum Marina'da alacak.
Ünsal bayram boyunca İstanbul, Antalya, Sakarya, İzmir ve Muğla arasında mekik dokuyacak.
Kaynak: Snob Magazin