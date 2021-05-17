Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu
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Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu

Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu. Oyuncuyla, nişanlı olan sosyal medya fenomeni, Instagram'dan gelen soruları cevapladı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hande Ünal, Instagram'dan hayranlarının sorularını yanıtladı. İsmail Ege Şaşmaz'la nişanlı olan sosyal medya fenomeni, "Düğün ne zaman net tarih?" sorusuna, "İlk cevabı ilk ve en çok sorulan soruyla başlatayım o zaman. Düğün tarihimiz (ama net tarihimiz) 7 Temmuz" cevabını verdi.

Ünal, "İsmail Ege Şaşmaz'la nasıl tanıştınız?" sorusuna ise, "Ortak arkadaşımızın doğum gününde... (Rutkişimin) 11 Haziran tanışma tarihimiz. 23 Eylül'de de sevgili olduk. ve diğer çok sorulan soruyu da burada cevaplayayım; bir senedir birlikte yaşıyoruz" yanıtını verdi.

Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu
Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz'ın düğün tarihi belli oldu

Kaynak: Snob Magazin

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