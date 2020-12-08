Hande Sümertaş kimdir, hangi takımlı? Hande Sümertaş istifa mı etti?
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Hande Sümertaş kimdir, hangi takımlı? Hande Sümertaş istifa mı etti?

08.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:21
Hande Sümertaş kimdir, hangi takımlı? Hande Sümertaş istifa mı etti?

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görev alıyordu. beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirildiği öne sürülen Sümertaş, Fatih Terim ile olan yakınlığı ile de tanınıyor. Sosyal medyada gündem olan Hande Sümertaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında?

Spor dünyasında adını duyuran Hande Sümertaş, eğitimini ABD'de tamamladı. Öte yandan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde de eğitim gördü. Uzun süre çalıştığı Galatasaray'dan istifa etmişti. Son olarak, Ahmet Çakar'ın sözleri nedeniyle gündeme gelen Hande Sümertaş kimdir? Hande Sümertaş hangi takımlı?

HANDE SÜMERTAŞ KİMDİR?

Sümertaş, 1977 yılında dünyaya geldi. İstanbullu olan Hande Sümertaş, uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde görev aldı. Öğrenim hayatını ABD'de tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Spor Yönetiliği programına katıldı. FIFA'ya bağlı olan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nde (CIES) de eğitim gören Hande Sümertaş, Terim'in ekibinde yer alan önemli isimlerin başında geliyordu.

Hande Sümertaş kimdir, hangi takımlı? Hande Sümertaş istifa mı etti?

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görevdeyken istifa edip beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirilmişti.

Spor dünyasında adını duyuran Hande Sümertaş, eğitimini ABD'de tamamladı. Hande Sümertaş, beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevinde bulunuyor.

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