Hande Sümertaş kimdir, hangi takımlı? Hande Sümertaş istifa mı etti?

Hande Sümertaş, Galatasaray'da görev alıyordu. beIN SPORTS'un medya hakları direktörlüğü görevine getirildiği öne sürülen Sümertaş, Fatih Terim ile olan yakınlığı ile de tanınıyor. Sosyal medyada gündem olan Hande Sümertaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Hande Sümertaş kimdir, kaç yaşında?