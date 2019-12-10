Hande Subaşı objektiflere takıldı
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Hande Subaşı objektiflere takıldı

Ünlü oyuncu Hande Subaşı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

10.12.2019 21:37 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:37
Hande Subaşı objektiflere takıldı

Son olarak "Sevmekten öldü desinler" isimli tiyatro oyunu ile adından söz ettiren güzel oyuncu, tek başına geldiği alışveriş merkezinde görüntülendi.

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünleri inceleyen , muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra soru almadan alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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