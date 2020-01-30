Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!
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Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!

Güzel oyuncu Hande Soral, önceki akşam Arnavutköy'de bulunan Pablo Kafe çıkışında görüntülendi. Soral, Elazığ depremi sonrası duygularını ifade etti

30.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:41
Hande Soral'dan Elazığ açıklaması!

Gazetecilerle ayakÜstü sohbet eden oyuncu, ve depremleriyle ilgili konuştu. Soral, "Bu felaket olayda yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyorum. Bütün Türkiye'ye ve oralarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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