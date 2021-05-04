Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız
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Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız

Hande Soral: 3 yıldır evliyiz 2 yıldır ayrıyız
Hürriyet - Haberler | Magazin

Women's Shine dergisine konuşan Soral, "2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz.

Women's Shine dergisine konuşan Soral, "2 yıldır başka şehirlerde yaşıyoruz. Çok zor. İlişkimize etkisi çok özlem. Ama bunun geçici bir süre olduğunu bildiğimiz için sabrediyoruz" dedi.

Soral, "Evlilik zaman içinde nasıl bir değişim geçiriyor sence?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bizde durumlar farklı, 3 yıldır evli olup 2 yıldır ayrı yaşıyor gibiyiz. Henüz değişmeye, evrilmeye vakit bulamadık. Yeni evli sayılırız hala."

Oyuncu, eşiyle bir arada olduklarında nasıl vakit geçirdiklerini ise şöyle anlattı: "O kadar uzun zamandır ayrıyız ki, bu aralar birlikte olduğumuz zaman uzun uzun sohbet ediyoruz. Birlikte seyretmek için beklediğimiz filmleri seyrediyoruz. Ama en çok seyahate çıkmayı seviyoruz beraber."

Kaynak: Hürriyet

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