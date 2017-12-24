Hande Kazanova Espark'ta Yıldızları Yorumladı

Ünlü Astrolog Hande Kazanova, ESPARK AVM'de, Eskişehirlilerle bir araya gelerek, yıldız haritalarını yorumladı.



ESPARK'ta 2017 yılının son konuğu yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü astrolog Hande Kazanova oldu. Espark'ta ziyaretçilerin yıldız haritasını yorumlayan ünlü astrolog burçlara dair 2018 için iş, aşk, sağlık gibi konularda bilgilerini paylaştı. Yorumları merakla takip edilen ünlü astrolog, Espark ziyaretçilerinin burçlar hakkında merak ettiği soruları da yanıtladı. 23-24 Aralık'ta düzenlenen Astroloji Günleri'ne Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. - ESKİŞEHİR