Hande Erçel ve Murat Dalkılıç Cephesinde Sürpriz Gelişme

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçenlerde Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Murat Dalkılıç ise bir süredir Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor.

PİŞTİ OLDULAR

Bütün bunlar yaşanırken Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, dün akşam oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid basketbol maçında pişti oldu. Hande Erçel maçta telefonla ilgilenirken Dalkılıç ise ayakta arkadaşıyla konuşurken kameralara yansıdı.

NEDEN AYRILDILAR?

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, 2020 yılında ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti. Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 28 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?

Murat Dalkılıç kaç yaşında, nereli; 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Murat Dalkılıç, 38 yaşındadır.

İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema – Televizyon bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. İlk ve orta öğretimini Kuşadası'nda tamamlamış olan Murat Dalkılıç, 15 yaşında ilk müzik grubunu okulda kurmuş ve grubun solistliğini üstlenmiştir. Lise yıllarında profesyonel basketbolcu olan fakat 1 sene sonra basketbolu tamamen bırakıp müzik yapmaya karar veren Murat Dalkılıç, barlarda gitar çalarak müzik kariyerine adım atmıştır.

2008 senesinde Kasaba şarkıyla çıkış yapan Murat Dalkılıç, 2010 "yılında La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımlamıştır. Ardından iki yıllık aralarla Bir Güzellik Yap, Daha Derine ve Epik albümlerini piyasaya sürmüştür. Bugüne kadar iki Türkiye Video Müzik Ödülü ve bir Altın Kelebek Ödülü kazanmış olan Murat Dalkılıç, müzikal kariyerinin yanında 2014'te Söyle Söyleyebilirsen yarışmasını sunmuş ve Sil Baştan dizisinde rol almıştır. 24 Ağustos 2015'te Merve Boluğur ile evlenen Dalkılıç, Boluğur'dan 11 Eylül 2017 tarihinde boşanmıştır.