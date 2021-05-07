Hande Erçel ve Kerem Bürsin İtalya'da!
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin İtalya'da!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin İtalya'da!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşklarıyla magazin gündemine damga vuran Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in İtalya'daki hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Kerem Bursin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin İtalya'da "Love is in The Air" adıyla yayınlanacağı açıklandı.

Erçel ve Bürsin'in İtalya'daki fanları bu gelişmeyi sevinçle karşıladı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU NE?

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda (Hande Erçel), yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la (Kerem Bürsin) karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir.

Kaynak: Snob Magazin

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