Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi olay olmuştu! RTÜK acımadı!

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde jakuzi ve duş sahnesi sosyal medyada tartışılmıştı. RTÜK, sevilen diziye acımadı. İşte ayrıntılar...

FOX'un "Sen Çal Kapımı" dizisine "masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin erotik nitelikte olduğu" ve "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesi ile idari para cezası verildi.

Dizinin sevenleri bu karara oldukça şaşırdı.

Kaynak: Snob Magazin