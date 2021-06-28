Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde sürpriz gelişme

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Fox TV'de yayınlanan ve kısa bir aranın ardından yenilenmiş hikayesiyle yaz sezonunda yeniden başlayan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile ilgili sevindiren bir haber geldi.

"PROJE HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Akşam'da yer alan habere göre; İki ismin tutan enerjisi sinemada da değerlendirilecek. İki oyuncu için bir film projesi hazırlanıyor. Ancak proje için henüz tam olarak netleşmiş bir durum yok.

Yeni hikaye çalışmaları devam ederken Sen Çal Kapımı ise devam edecek. Yeni proje, mevcut dizinin çalışmalarını durdurmayacak.

Gerçek hayatta da aşk yaşayan Bürsin ve Erçel, "Birbirimize uğur getirdik" yorumunu yaptı.

Kaynak: Snob Magazin